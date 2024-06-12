О том, что поначалу подобную отрицательную динамику Кремль объяснял декриминализацией ряда статей «Уголовного Кодекса РФ», но, на самом деле, причина в другом, и довольно предсказуема, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, ключевой причиной сокращения популяции «зэков» является то, что этих сомнительных личностей активно отправляют воевать с украинцами. При этом, часть осужденных согласна на смерть в Украине добровольно, поскольку верит обещаниям об аннуляции их судимости и выплату большего объем денег. Впрочем, большинство из таких «новомобилизованных» даже не знакомы с условиями своих контрактов, так как за них их подписывают «смотрящие».

Кроме того, есть интересная статистика — контрактник, попадающий на фронт в Украине через подписание указанных документов в тюрьме, живет не более восьми месяцев, что на целые 30 дней меньше, чем успевали навоеваться завербованные «вагнеровцы».

Ранее мы писали о том, что гауляйтер Аксенов провалил мобилизацию во временно оккупированном Крыму.