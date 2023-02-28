Аналитики ISW в своем отчете назвали чрезвычайно маловероятным нападение РФ или Беларуси на север Украины в начале этого года, несмотря на активность оккупантов на территории РБ, информирует «НБН».

По мнению специалистов, белорусский диктатор Александр Лукашенко, вероятно, уступит военно-промышленный комплекс своей страны, чтобы поддержать уклонение от санкционного удара оборонной промышленности России. Самопровозглашенный президент пойдет на такой шаг, чтобы военные Беларуси не присоединялись к вооруженной агрессии РФ в Украине.

Эксперты вспомнили о том, как нелегитимный глава РБ заявлял о том, что его страна должна развивать свои возможности для производства современных ударных беспилотников. Он хвастался, что Беларусь может производить оружие, ведь имеет доступ к оптике, микроэлектронике и другим комплектующим, импортируемые из постсоветских государств, которые хранили свои советские запасы этой продукции.

В Институте изучения войны предполагают, что также белорусский диктатор может способствовать уклонению от санкций между РФ и Китаем, во время посещения Пекина на этой неделе.

Напомним, что Лукашенко рассказал, в каком случае его страна присоединится к российской вооруженной агрессии в Украине.