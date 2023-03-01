Во время стрима с украинским журналистом Романом Цымбалюком политолог выразил мнение о том, что страна-агрессор может молниеносно забрать оккупантов из Украины после освобождения Мелитополя, информирует «НБН».

По словам Пионтковского, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью изданию The Economist очень точно описал стратегическое значение Мелитополя.

Генерал объяснил, что с деоккупацией этого города обвалится вся система обороны путинской армии, будет открыт выход к Азовскому побережью, а Крым и временно захваченная часть Херсонщины превратится для врага в котел.

Оппозиционер добавил, что освобождение Мелитополя также вызовет «необратимые изменения внутри бункера».

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил, почему деоккупация его города должно стать приоритетом для ВСУ после освобождения Херсона.