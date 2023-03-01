О конкретных цифрах потерь российских оккупантов, пишет «НБН», ссылаясь на доклад, опубликованный на странице Центра стратегических и международных исследований США(CSIS).

Согласно статистике, суммарные потери России в Украине, как убитыми, так и ранеными, составляют от 200 000 до 250 000 человек. В данные цифры входит не только российская армия, но и наемники различных ЧВК, включая «вагнеровцев», или прочих боевиков из так называемых «ДНР/ЛНР».

Стоит отметить, что самые огромные потери, со времени окончания ВМВ, СССР понес при вторжении в Афганистан — от 14 000 до 16 000 человек. Официальная информация о потерях в Чечне колеблется от 12 000 до 25 000 человек. Также, с 2014-го года, и до полномасштабной войны с Украиной, на Донбассе погибли от 6 000 до 7 000 российских военных.

Помимо этого, аналитики полагают, что скорость потерь России в Украине существенно больше темпа в предыдущих конфликтах — за первый год полномасштабного вторжения в нашу страну, РФ теряла, в среднем, от 5 000 до 5 800/ежемесячно.

Можно провести простое сравнение: в Чечне эти цифры варьировались от 95 до 185 солдат в месяц, а в Афганистане — от 130 до 145 военнослужащих в месяц.

В CSIS уверены, что основополагающим просчетом России является поддержка защитников Украины местным населением. В Кремле считали – простые украинцы не станут держаться за нынешнюю власть и Президента Владимира Зеленского. Еще один немаловажный фактор — успех ВСУ связывают с использованием БПЛА, современных систем связи и вооружения, а также получением данных разведки, которую осуществляют гражданские.

Ранее мы писали, что Кулеба перечислил 5 главных провалов россиян за год войны в Украине и дал им ценный совет.