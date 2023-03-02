О том, когда произойдет долгожданное контрнаступление наших ВС, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Der Spiegel.

В частности, журналисты задали Назарову вопрос, касающийся наступление ВСУ, цель которого всем ясна – деоккупация основных захваченных территорий. Главный консультант главнокомандующего дал четкое объяснение – перед любым контрнаступлением, лучше тщательно подготовиться и дождаться поддержки, которую Украине ранее пообещали страны-партнеры, то есть дождаться момента:

Когда танки, которые нам обещали, придут в Украину; когда будут обучены экипажи и подготовлены кадры; когда получим достаточное количество боеприпасов.

Также, по словам генерал-майора, современная война упирается не только в превосходство технологий, но и прежде всего зависит от организации логистики:

Каждый генерал должен обращать внимание на свои резервы. Только тогда, когда вопрос логистики будет решен, наступление начнется.

Ранее мы писали, что заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр опровергла три нарратива россиян об украинской обороне Бахмута.