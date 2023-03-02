В своем Telegram-канале заместитель главы оборонного ведомства Украины отметила, что на данный момент наблюдается чрезмерная активизация информационной кампании страны-агрессора параллельно с попытками штурма Бахмута оккупантами, информирует «НБН».

По словам Маляр, россияне упорно продвигают нарративы для деморализации украинцев и дискредитации наших защитников. В частности, они заявляют, что Бахмут якобы не имеет стратегического значения и его оборона – политическое решение, несмотря на то, что в ВСУ неоднократно объясняли, почему важно удерживать город.

Помимо этого, враг часто публикует липовые документы якобы из украинского штаба на Востоке, пытаясь такими фейками дискредитировать военное командование восточного направления.

Также заместитель министра добавила, что РФ демонстрирует «силу» захватчиков и «слабость» наших защитников, раскрывая «известные планы» относительно Бахмута свои и противника.

Напомним, в Минобороны Великобритании рассказали, какой фактор может дать ВСУ преимущество в обороне Бахмута.