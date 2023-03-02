В Telegram-канале Оперативного командования «Север», после появления в российских пропагандистских СМИ материалов об украинской ДРГ в Брянской области обратились к украинцам, информирует «НБН».

В сообщении напомнили гражданам, что россияне могут прибегнуть к провокациям и попытаться дискредитировать Вооруженные силы Украины, добавив, что информацию нужно потреблять ответственно.

В комментарии журналистам «Суспільне» в ОК «Север» и в Госпогранслужбе сообщили, что им ничего не известно об инцидентах в области РФ.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в комментарии «Бабелю» опровергли соответствующий фейк подчеркнув, что все, что происходит на территории страны-агрессора – это сопротивление российских граждан режиму Путина, несоблюдение правил пожарной безопасности или другие причины, которые не зависят от нашей армии.

Отметим, что утром в росСМИ распространились сообщения о прорыве «украинских диверсантов» в Брянскую область, которые якобы захватили местных жителей в заложники.