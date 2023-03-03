В пятницу, 3 марта, глава ОВА рассказал о ходе боевых действий на Луганщине. По словам Гайдая, прошлой ночью на Сватовском направлении наши артиллеристы накрыли колонну российских оккупантов. Атака защитников обернулась для захватчиков множеством раненых, убитых и потерей техники.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Луганской областной военной администрации.

Чиновник сообщил, что несколько дней под ряд тяжелые бои шли в районе Белогоровки. Сейчас там путинские войска бьют по позициям украинских военных снарядами больших калибров.

Кроме того, оккупанты постоянно пытаются поменять тактику наступления в районе Кременной. Например, россияне пробуют продвигаться с помощью танков и БМПТ «Терминатор».

Ранее Гайдай заявил, что ВС РФ усиливают наступление в регионе.