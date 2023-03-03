О том, что уже сейчас вся необходимая информация относительно катастрофы вертолета передана следственной группе, пишет «НБН», со ссылкой на «Суспильне», которое опубликовало заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, благодаря тому, что во Франции дешифровали данные «черного ящика», расследование падения вертолета будет плодотворно продолжаться – следствие располагает всей нужной информацией.

Вопреки тому, что пока еще нет никаких публичных сведений на этот счет, результаты расследования обязательно появятся уже в «ближайшее время», поскольку выполнена действительно огромная работа. Например, собраны материалы о техническом состоянии вертолета, и есть все записи «черного ящика», и «они сохранены, качественные».

Стоит напомнить, что 18-го января, в Броварах, на здание дошкольного учреждения упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД Украины, включая министра Дениса Монастырского.

Ранее мы писали, что российскому летчику, атаковавшему телебашню в Харькове, дали более 10 лет тюрьмы.