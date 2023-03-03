О том, в чем суд обвинил этого российского оккупанта, за исключением фактов нанесения бомбовых и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры, таких как телевышка в Харькове, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в Telegram-канале СБУ.

В частности, россиянина, имя которого в публикации предпочли скрыть, признали виновным как нарушителя законов и обычаев войны. Однако известно, что преступник являлся заместителем командира воинской части шестой армии ВВС РФ и ПВО Западного военного округа.

Генпрокуратура Украины выяснила, что 6-го марта 2022-го года, этот российский пилот, на своем бомбардировщике «Су-34» пересек рубежи нашей страны, и сперва атаковал харьковскую телевышку. Также оккупант нанес удары по заводу бронетехники, с использованием восьми авиационных бомб «ФАБ-500», общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте.

Отметим, что в итоге, вражеский самолет был сбит ВСУ, но этот военный преступник успел катапультироваться, и задержан почти сразу после своего приземления. На видео с его допросом, которое вскоре опубликовали после захвата, пилот назвал себя Максимом Криштопой.

Ранее мы писали, что Путин заявил о «террористическом акте» в Брянской области и пригрозил «дожать» виновных.