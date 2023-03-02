В четверг, 2 марта, в российских пропагандистских СМИ распространились сообщения о якобы нападении украинской диверсионно-разведывательной группы из 50 человек на приграничные населенные пункты в Брянской области.

Президент-агрессор Владимир Путин высказался об «украинских диверсантах», информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

По словам кремлевского диктатора, в Брянской области на приграничной территории совершили теракт, открыв огонь по гражданским. Он заявил, что виновники нападения – «неонацисты» и «их хозяева».

Глава Кремля отметил, что именно такие люди хотят лишить Россию своей истории, традиции и языка. Путин заверил, что виновные в «теракте» будут наказаны, что у них ничего не получится и их «дожмут».

Напомним, что в ОК «Север» после распространения фейка об «украинской ДРГ» в Брянской области обратились к украинцам.