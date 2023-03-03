В интервью немецкому изданию Bild глава оборонного ведомства сообщил, что ВС РФ начали медленное наступление на Бахмутском направлении 6 месяцев назад, информирует «НБН».

По словам министра, в ожесточенных боях за Бахмут путинские оккупационные войска несут больше потери. Ежедневно в рядах россиян около 500 человек убитых и раненых.

Резников объяснил, что захватчики применяют «тактику мясорубки», используя солдат как пушечное мясо. По этой причине у армии страны-агрессора намного больше потерь, чем у ВСУ, где ценится жизнь каждого военнослужащего.

Напомним, полковник СБУ объяснил, что заставляет россиян спешить в вопросе захвата Бахмута.