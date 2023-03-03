В эфире «24 канала» Костенко напомнил, что мы ожидаем больших поставок вооружения из западных стран, о чем известно государству-террористу, информирует «НБН».

Российские захватчики стремятся оккупировать Бахмут до того, как ВСУ получат боевую технику, осознавая, что тогда уже не получится продавливать оборону на тех или иных рубежах.

По словам полковника СБУ, ситуация в городе очень сложная, путинские войска пытаются его окружить, уповая на то, что, если они продвинутся на севере или юге, украинские защитники выйдут из населенного пункта.

Народный депутат отметил, что с потеплением из-за грязи возникают сложности с проходимостью боевой техники, сложно сидеть в окопах. Несмотря на это, проблем с логистикой на Бахмутском направлении нет, единственная проблема – давление со стороны путинской армии.

Как сообщалось, Анна Маляр опровергла три нарратива РФ об украинской обороне Бахмута.