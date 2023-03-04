Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные ISW.

Как сообщили в институте, Вооруженные силы Украины подорвали два моста в районе города Бахмут. Сделано это для того, чтобы ограничить возможности противника в наступлении на город. Один из мостов находился на речке Бахмутка, второй — на трассе Хромово-Бахмут

При этом, по сообщениям из источника украинское командование может решиться на выход войск из Бахмута. Но, как известно выход может стать только частичным, ведь украинские военные могут покинуть только сложные участки города.

Напомним, что ранее в Министерстве обороны рассказали о тактике российских оккупантов в боях под Бахмутом.