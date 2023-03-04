Об этом рассказывает «НБН«, со ссылкой на интервью командира «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина с позывным «White Rex» изданию «Financial Times«.

В своём интервью, действующий командир РДК рассказал, что украинское правительство конечно же знало о проведении данной специальной операции на территории Брянской области. Более того, Капустин уточнил, что без соглашения с украинскими властями данная операция вовсе не могла состояться.

Помимо этого, командир «Русского добровольческого корпуса» поделился деталями о том, сколько всего человек брало участие в данной операции. Так, если верить словам Капустина, то всего было задействовано около 45 человек.

Кроме того, отдельно можно отметить, что в операции были задействованы и участники партизанских движений на территории Российская Федерации.

Напомним, что ранее российский президент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации, которая произошла в Брянской области.