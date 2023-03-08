Британская разведка в сводке по российско-украинской войне отмечает, что путинские оккупационные войска в течение трех месяцев безуспешно наступали в районе Угледара Донецкой области. Теперь командование ВС РФ решает, стоит ли предпринимать еще одну попытку.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

В ведомстве обратили внимание на видео редкого приезда главы оборонного ведомства России Сергея Шойгу в Украину, которое опубликовали в субботу, 4 марта.

Разведка Великобритании считает, что эти кадры стали ответом на недавнее видео, где основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посещает своих наемников на передовой. Поскольку министр обороны находится в конфликте с олигархом, вероятно, болезненно относится к сравнению с ним.

На видео показали единственного полевого командира оккупантов генерала-полковника Рустама Мурадова, который отвечает за Угледарский сектор, где за последние несколько месяцев армия Путина осуществила провальные попытки штурма.

Еще недавно командование российских войск рассматривало прорыв в районе Угледара как главный способ достижения важного в оперативном отношении прорыва украинской обороны.

Однако сейчас захватчики не могут решить дилемму: либо еще раз попытаться штурмовать Угледар, либо поддержать ожесточенные сражения, которые продолжаются севернее Бахмута и Кременной.

Ранее британская разведка рассказала, какой фактор может дать преимущество ВСУ в обороне Бахмута.