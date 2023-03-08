О том, как российские оккупационные власти оказывают давление на местных жителей, чтобы те отдали своих детей в пропагандистские центры, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра информационного сопротивления».

В частности, к родителям заявляются с обысками, указывая что необходимо проверить технику — вдруг обучение детей проходит в украинских школах онлайн. В период обысков, родителям угрожают штрафами, а так же тем, что попросту заберут детей, если те не станут посещать российские школы. Кроме того, если ребенку уже исполнилось 14 лет, то на семьи давят, чтобы несовершеннолетние скорее получали паспорта РФ.

Отметим, что так называемые «русские школы» на временно оккупированных территориях Украины, отличаются абсолютно пропагандистским характером изложения учебного материал, и именно по этой причине, для россиян важно ограничить доступ детям к украинскому образованию, то есть просто погрузить в «русский мир». В этих школах, маленьких украинцев принудительно «русифицируют», в первую очередь, навязывая мировоззрение Москвы и «путинское» видение истории.

Ранее мы писали, что в России матерям и вдовам предложили фотосессии с кителями и наградами ликвидированных оккупантов.