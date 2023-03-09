О том, что в Украине сегодня кое-где возникли трудности с подключением к Сети из-за глобальных атак, нанесенных российскими ракетами и БПЛА, пишет «НБН», ссылаясь на Twitter-аккаунт сервиса NetBlocks.

В частности, в соответствии с показателями, опубликованными специалистами, сейчас наблюдается существенное снижение числа подключения к Интернет во многих областях Украины, что вызвано широкомасштабными российскими ракетными атаками сегодня ночью и утром. Основная причина — аварийное отключение электроэнергии.

Кроме того, из-за отключения электричества в некоторых районах нашей страны, сегодня еще и наблюдаются проблемы с мобильной связью.

Стоит напомнить, что сегодня страна-агрессор выпустила по Украине 81 ракету, включая 6 гиперзвуковых «Кинжалов» и 8 БПЛА «Шахед». Всего Силами ПВО сбита почти половина — 34 ракеты и 4 дрона. О попаданиях по объектам энергетической структуры пишут ОВА Киева, Харькова, Житомира, а также Днепропетровской, Львовской, Кировоградской, Запорожской и других областей.