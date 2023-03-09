В эфире «24 канала» Игнат сообщил, что во время массированного обстрела нашей страны российские оккупанты запустили шесть аэробаллистических ракет «Кинжал», информирует «НБН».

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, он не помнит, чтобы ранее путинские оккупационные войска применяли такое количество данных ракет, осуществляя массированные атаки на Украину.

Игнат отметил, что российские захватчики во время атаки использовали разные самолеты. Всего армия Путина совершила 81 пуск ракет. В частности, оккупанты наносили удары ракетами Х-22 и «Кинжалами», которые украинская ПВО не может сбивать из-за отсутствия необходимых средств.

Спикер Воздушный сил добавил, что 34 из 48 крылатых ракет было ликвидировано, кроме того, сбили 4 из 8 иранских БПЛА.

Напомним, результаты массированной атаки прокомментировала спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк.