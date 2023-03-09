О том, что в нескольких захваченных городах Крыма подобные планы фактически готовы и даже утверждены, например, в Красноперекопске, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

Такая предосторожность российских оккупантов является свидетельством того, что те не уверены в лозунге «россия здесь навсегда», как это постоянно заявляют в местных СМИ. То есть основная цель врага – не оставаться на украинских территориях надолго, а успеть «набить карманы»: на это указывают многочисленные случаи мародерства и эксплуатации украинских промышленных мощностей на захваченных территориях.

Отметим, что в российских госорганизациях, «изучающих» общественное мнение в РФ, получили срочное задание на проведение опроса относительно возвращения Крыма назад, под контроль Украины. Видимо, этому поспособствовал взрыв на Керченском мосту, попросту разрушивший российские иллюзии о мире и стабильности на полуострове. После успехов ВСУ, Москва решила побыстрее изучить мнение собственных граждан касательно поражения в битве за полуостров. Однако данные опроса так и не были опубликованы в открытых источниках.

Ранее мы писали, что в Кабмине Украины дали объяснение, кого из детей в Бахмуте может затронуть принудительная эвакуация.