В эфире национального телемарафона спикер ОК «Юг» сообщила, что путинские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры нашей страны, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, зафиксированы попадания в энергообъекты в около десяти регионах Украины.

Руководитель пресс-центра добавила, что россияне предварительно пытались усыпить бдительность защитников. Оккупанты пытались сделать вид, что ничего не происходит, для этого они завели ракетоносители в пункты базирования. Однако военные внимательно отслеживали действия врага и поняли, что ВС РФ готовятся к удару.

Ранее Гуменюк сообщала, что армия Путина может отходить от тактики массированных атак.