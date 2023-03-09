В среду, 8 марта, на слушаниях в Сенате Хейнс заявила, что российским оккупантам не хватает войск и боеприпасов, чтобы в этом году получить значительные территориальные достижения в Украине.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание The New York Times.

По словам директора Нацразведки США, кремлевский диктатор Владимир Путин после последних провалов захватчиков на поле боя начал осознавать проблемы, возникшие в ВС РФ, поэтому в краткосрочной перспективе может изменить стратегию.

Россияне продолжают идти в наступление, которое сопровождается большими потерями. По этой причине в Кремле могут сосредоточиться на более ограниченных целях, в частности, поставить на длительную паузу наступательные операции и перейти к удержанию и обороне имеющихся позиций.

Напомним, разведка Великобритании рассказала, с какой дилеммой военное командование России столкнулось на Донбассе.