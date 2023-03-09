О том, что в оккупационных военкоматах уже запросили у учебных учреждений списки всех юношей 2006-го года рождения, которых в ВС РФ будут использовать как «ядро будущей волны», поскольку в этих регионах практически не осталось свободных лиц, подлежащих мобилизации, и как не пополнить ряды захватчиков, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

В частности, под новую мобилизацию подпадают пока только граждане РФ, то есть те, у кого есть паспорта страны-агрессора, потому следует максимально игнорировать паспортизацию России.

В той ситуации, когда человек уже получил подобную повестку, и не имеет возможности покинуть временно оккупированные территории, выехав на подконтрольные Украине/не может спрятаться — можно воспользоваться госпроектом Украины для сдачи в плен «Хочу жить»(или их чат-ботом в Telegram).

Выйдите на связь с операторами горячей линии или зарегистрируйтесь в проекте через чат-бот, запаситесь средствами связи, и, при благоприятном случае на линии фронта, договоритесь относительно добровольной и безопасной сдачи в плен сами или всем подразделением.

Номера для связи через Telegram/WhatsApp:

+380-95-68-86-888

+380-93-68-86-888

+380-97-68-86-688

Для голосового общения:

+380-44-35-08-917

Ранее мы писали, что в Сеть попали кадры уничтожения военных РФ украинским дроном в Донецкой области.