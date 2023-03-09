О том, что оккупанты, похоже, боятся скорой осады города вследствие ожидаемого контрнаступления ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на слова Мариупольского мэра Вадима Бойченко, прозвучавшие на YouTube-канале «Укринформа».

По словам Бойченко, россияне, «что-то там» делавшие в Мариуполе, остановили любые работы, которые якобы считаются «ремонтом города». Вызвано это тем, что оккупанты понимают – в ближайшее время что-нибудь обязательно произойдет, и именно к этому сегодня активно готовятся в ВСУ. То есть, захватчики явственно осознают, что «украинское контрнаступление» вскоре произойдет.

Таким образом, россияне весьма наивно полагали, что Мариуполь является тылом, однако такая ситуация уже изменилась, так как защитники Украины «уничтожили несколько важных узлов в порту, где оккупанты ремонтировали технику», а также несколько складов с боеприпасами и снаряжением.

Ранее наш информационный портал писал, что «правительство» временно оккупированного Крымского полуострова начало формировать списки работников и их семей для первоочередной эвакуации.