Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на заявление Пионтковского в эфире телеканала «Freedom«.

Публицист рассказал о том, что на данный момент действующий лидер Чечни по большей части находится в тени, в то время как раньше он активно противостоял Генштабу и активно высказывался о происходящем в стране.

Пионтковский считает, что у Рамзана Кадырова просто идёт своя игра и та армия, которую он создал в Чечне — она в первую очередь создана для обороны Ичкерии, но никак не для РФ.

«Вполне возможно, что Кадыров готовит собственную армию для обороны Ичкерии в будущем, в то время когда Путина уже не будет на посту президента РФ» — сказал Пионтковский.

По мнению эксперта об этом свидетельствуют и интервью Кадырова, которое было записано несколько недель назад. Тогда, лидер Чеченской республики заявил о том, что 15 лет назад, когда в Ичкерии была война им никто не помог, а ведь всё могло сложиться иначе. Пионтковский считает, что такое заявление Кадырова ориентировано на местное чеченское население.

На данный момент Рамзан Кадыров стал менее активным, он всё меньше выступает и меньше записывает обращения. В то же время, его 17-летний сын встретился с Владимиром Путиным и обсудил с ним ряд вопросов касательно молодежной политики.

Напомним, что временем ранее Олег Жданов раскрыл подробности о состоянии здоровья Рамзана Кадырова.