Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на интервью Дмитрия Кулеба немецкому изданию «Bild«.

Во время интервью действующий глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он не ожидает поставок истребителей в Украину в ближайшее время.

Эти слова Кулеба прокомментировал тем, что на самом деле поставки самолётов являются довольно сложным процессом с точки зрения логистики и техники, поэтому в ближайшие месяцы Украина точно не сможет получить самолёты.

Но, в то же время глава МИД считает, что западные партнёры Украины должны начать обучать украинских летчиков уже прямо сейчас, чтобы потом, когда Украина сможет получить самолёты не терять время на обучение.

Напомним, что временем ранее Дмитрий Кулеба перечислил пять главных провалов россиян за время войны.