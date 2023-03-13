О том, что конкретно прозвучало в своеобразной беседе двух военнослужащих из Северного флота РФ, пишет «НБН», ссылаясь на слова с аудиозаписи, опубликованные в издании «Настоящее время».

Сейчас верхушка ВС РФ получила негласное указание о переводе всех чем-то недовольных мобилизованных в штурмовые отряды — то есть «в одноразовых» солдат. Только если такие проштрафившиеся россияне выживут, решения касательно их станут принимать, но «уже после победы».

В частности, замначальник штаба 71-й тактической группы Севфлота майор Говоров и его подчиненный Шевцов красочно обсудили обстановку с набором в ВС РФ.

Говоров:

Короче, по плану комплектования на флот нужно набрать 1 000 контрактников. За один месяц набрали 75 человек. Уже не в графике. Там все топают ножками. За первый квартал 211 СОЧ (самовольное оставление части): 175 — отыскали, 18 — возбуждено, трое — сели.

Шевцов:

Они увидели реальную картину.

Говоров:

Ну, и, короче, неофициальный приказ, даже не между строк: всех вот этих нежелающих, зал*п*ющихся и всех остальных, переводить на равные воинские должности в штурмовые отряды — на «одноразовых». А если они вдруг останутся в живых, то после победы уже будут в дальнейшем принимать по ним какие-то решения. Они наберут, конечно, это быдло. И что они будут на передке делать? Типа штрафбата, штрафная рота.

Ранее мы писали, что в ЧВК «Вагнер» начата новый набор из-за серьезных потерь наемников в Бахмуте.