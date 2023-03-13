В обзоре разведки Великобритании отмечается, что в последние недели олигарх, вероятно, был лишен возможности вербовать российских заключенных в свою ЧВК, как он делал это ранее.

Пополнять ряды наемников Пригожин не может из-за постоянных конфликтов с руководством Министерства обороны Российской Федерации, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт оборонного ведомства Соединенного Королевства.

Известно, что ЧВК с начала марта 2023 года создала на базе спортивных центров информационно-просветительские команды как минимум в 40 населенных пунктах по всей РФ. Также вербовщики приходили в средние школы Москвы, где раздавали ученикам «Анкету молодого воина», чтобы собрать данные о заинтересовавшихся школьниках.

Британская разведка отмечает, что новые инициативы «Вагнера» вряд ли помогут компенсировать большие потери боевиков в Украине. Кроме того, если запрет на вербовку заключенных останется в силе, олигарху придется снизить интенсивность или масштабы деятельности наемников на фронте.

Напомним, что ранее Пригожин в очередной раз пожаловался на «снарядный голод» у «вагнеровцев». Олигарх заявил, что ему заблокировали все возможности решения проблемы.