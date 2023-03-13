Руководитель Луганской ОВА сообщил, что путинские оккупационные силы сосредоточили основные усилия на боевых действиях в районе Кременной и Белогоровки.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

По словам Гайдая, именно на этих направлениях самые тяжелые сражения с российскими захватчиками, куда они стянули множество резервов. На этом участке фронта штурм путинской армии происходит практически круглосуточно, где оккупанты применяют свою современную технику.

Глава администрации отметил, что погодные условия не способствуют проведению наступательных операций как для ВСУ, так и для войск РФ, но в течение ближайших недель ситуация может измениться.

Чиновник добавил, что украинские защитники планируют идти в контрнаступление на этом направлении, как только позволят погодные условия.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан озвучил важные факторы для подготовки контрнаступления и рассказал, когда оно начнется.