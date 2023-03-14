О том, что правоохранительные органы Украины располагают не менее 600 досье на самых значимых военных преступников РФ, и уже подготовили нисходящую цепочку всего офицерского состава, так или иначе замешанного в актах насилия, совершенных на территории нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Guardian.

В частности, следственной группой скомплектовано 600 досье подозреваемых, среди которых множество чиновников: от Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу, до менее известных полковников, считающихся ответственными за бомбардировки и массовые убийства.

Вся детальная схема, разработанная правоохранителями, занимает таблицу размерами 4 метра на 1,5 метра. И на этой «доске позора» разместили:

генерал-полковника Михаила Мизинцева («Мариупольский мясник»), который до войны с Украиной руководил блокадой Алеппо в Сирии, а в марте прошлого года фактически уничтожил Мариуполь;

генерал-полковника Александра Журавлева, также находившегося в Сирии, а также приказавшего обстреливать Харьков кассетными боеприпасами;

командира 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка полковника Олега Тимошина, отдавшего приказ атаковать торговый центр в Кременчуге в июне прошлого года;

командира 64-й отдельной мотострелковой бригады Азатбека Омурбекова («потрошитель Бучи»), возглавлявшего российские войска, которые оккупировали Киевскую область и причастны к убийствам и пыткам;

главнокомандующего сухопутными войсками РФ Олега Салюкова, под контролем которого находятся почти все войсковые формирования, сейчас участвующие в войне против Украины.

Ранее мы писали, что ЧВК «Вагнер» признана террористическим формированием в Литве.