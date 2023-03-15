Как пишет «НБН» со ссылкой на «Обозреватель», Фейгин говорит, что конфликт между владельцем ЧВК «Вагнер» Пригожиным и руководством так называемой «специальной военной операцией», а в реальности – войны в Украине, приближается к кульминации. Пригожину дали задание взять Бахмут, но он не может его выполнить на протяжении уже нескольких месяцев.

В это же время, как продолжил Фейгин, высшие российские военные чиновники, по всей видимости, не заинтересованы в том, чтобы руководитель ЧВК «Вагнер» выполнил свою миссию. Не исключено, что ему умышленно ограничивают военную помощь, чтобы в ожесточенных боях за украинский город погибли все контрактники ЧВК, которые до сих пор остались еще живы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Евгений Пригожин потерял доступ к вербовке контрактников в ЧВК «Вагнер».