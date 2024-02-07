О том, что Москва, похоже, больше не видит угрозы в ЧВК «Вагнер», так как успешно переподчинила данных наемников Росгвардии, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

В частности, нынешний командир ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что на обновленной базе наемников теперь разместят еще и так называемый «добровольческий корпус» Росгвардии — это свидетельствует о прямом переподчинении бывшей армии Пригожина данной российской милитаризованной структуре, таким образом устранив «любую потенциальную угрозу, которую боевики могут представлять для безопасности российского режима».

Ранее мы писали о том, как британская разведка оценивала боевой потенциал «вагнеровцев», оставшихся в Беларуси.