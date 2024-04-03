Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Le Monde со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны Франции.

Итак, согласно обнародованной информации, состоявшийся третьего апреля разговор относился, прежде всего, к террористическому акту, который был осуществлен преступниками в концертном зале ТЦ «Крокус» под Москвой.

В обнародованной информации, между прочего, говорится, что французский глава Минобороны осудил террористический акт, который был осуществлен в Подмосковье двадцать второго марта «Исламским государством» и выразил солидарность пострадавшим и их семьям.

Дословно из сделанного Министерством обороны Франции заявления:

Он подтвердил, что наша страна не имеет никакой информации относительно того, что между этим террористическим актом и Украиной есть какая-то связь. Также министр призвал Россию прекратить любую инструментализацию данного события.

Себастьян Лекорню также выразил осуждение продолжающейся агрессивной войне, которую Российская Федерация продолжает против Украинского государства. Более того он отметил, что официальный Париж будет продолжать поддержку ВСУ «столько, сколько будет необходимо во время ее борьбы за суверенитет и свободу, чтобы вернуть мир и безопасность на европейский континент».

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Шойгу, где он сказал, что после совершения теракта в «Крокусе» у россиян якобы появилась мотивация воевать против Украины.