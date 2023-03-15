О том, что группой в составе шести человек, активно велась предварительная подготовка диверсионного акта в Польше, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию издания RMF24.

Сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши, в рамках этого дела, взяты под стражу шесть иностранных граждан, и после выяснения, что активность агентурной сети связана с железнодорожными путями и объектами критической инфраструктуры соседней страны, было объявлено о введении режима повышенной готовности.

Агентов выявили после того, как обнаружили на некоторых маршрутах и железнодорожных узлах установленные скрытые камеры, фиксировавшие движение на путях, и передававшие изображения в Сеть: дело касается участков железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве и окрестностей аэропорта Ясенка под Жешувом(основные пункты складирования и отправки западного оружия и боеприпасов в Украину).

Спецслужбы и полиция Польши перешли в состояние повышенной готовности, с особым контролем обеспечения безопасности стратегически важных железнодорожных путей и усилением охраны ключевых объектов критической инфраструктуры.

Ранее мы писали, что сотрудникам СБУ удалось задержать коллегу-предателя.