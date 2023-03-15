В частности, как пишет «НБН», российский «Интерфакс» привел цитату Минобороны России относительно произошедшего.

В материале говорится, что согласно версии оборонного ведомства РФ, американский БПЛА MQ-9 Reaper упал в Черное море по причине осуществленного резкого маневра. Но сам российский боевой самолет не имел ни малейшего контакта с беспилотником США.

Дословно из обнародованного сообщения:

В районе 09:30 по московскому времени в результате резкого маневрирования беспилотник MQ-9 начал неуправляемый полет. БПЛА США начал терять высоту, после чего он столкнулся с водной поверхностью. Истребители России не применяли бортовое вооружение. И тем более они не контактировали с беспилотным летательным аппаратом, а вернулись на аэродром базирования.

Напомним, ранее мы уже писали некоторые подробности об инциденте, который произошел в небе над Черным морем с американским беспилотником.