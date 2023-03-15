Как информирует «НБН», соответствующее видео в Телеграм выложил украинский журналист Денис Казанский.

В комментарии к своей публикации блогер отметил:

В Донецке бухой «защитник Донбасса» предпринимает попытку избить местного жителя. Что интересно, если обратить внимание на комментарий людей за кадром, то можно прийти к выводу, как в действительности местные жители относятся к таким вот «защитникам».

Еще один курьезный случай с пьяными российскими военными, о котором также рассказал Денис Казанский, произошел в Алчевске. Там «защитники Донбасса», хорошенько приняв «на душу» алкоголя, сели в военный грузовик и, перепутав передачи переключения скорости, дали задний ход, зацепив припаркованный легковой автомобиль, а потом потянули его кататься по всему городу.

Вот так вкратце журналист описал то, что в действительности происходит сейчас на территории временно оккупированного Донбасса.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как танк ВСУ впритул расстрелял позиции оккупантов на Донбассе.