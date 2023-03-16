Британская разведка сообщила, что оборонное ведомство страны-агрессора стремится добиться успеха в Угледаре, чтобы конкурировать с достижениями армии российского олигарха Евгения Пригожина.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сообщении сказано, что за последнюю неделю замедлились попытки российских войск штурмовать город из-за провальных дорогих атак, которые ВС РФ осуществили в течение предыдущих трех месяцев.

В ведомстве утверждают, что оккупанты добились единственного заметного тактического успеха в районе Бахмута Донецкой области, на захват которого бросили в основном «вагнеровцев».

Поскольку ЧВК публично конфликтует с оборонным ведомством РФ, командование оккупантов настойчиво пыталось взять под контроль Угледар, чтобы конкурировать с успехами армии Пригожина.

Отметим, что аналитики американского Института изучения войны рассказали, достаточно ли россиянам самих наступлений «вагнеровцев» на Бахмут, чтобы захватить его.