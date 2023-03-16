В эфире национального телемарафона Верещук рассказала, какую «легенду» «освободители» рассказывают родителям во временно захваченных регионах нашей страны, чтобы увезти детей в РФ, информирует «НБН».

По словам вице-премьера, оккупанты предлагают местному населению «отдых» или «санаторное лечение» на территории государства-террориста. Некоторые доверчивые родители даже подписывают согласие на вывоз ребенка за границу, после чего теряют с ним связь.

Люди не могут найти своих детей и также отправляются в Россию, откуда потом не могут выехать. Верещук призвала украинцев на временно захваченных территориях не доверять оккупантам, не отпускать несовершеннолетних «отдыхать» в соседней стране и не подписывать по просьбе россиян какие-либо соответствующие документы.

Напомним, украинская защитница рассказала, кого из граждан сложнее всего вернуть домой из российского плена.