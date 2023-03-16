Экс-руководитель Луганской ОВА сообщил, что путинские войска прибегают к новой тактике на поле боя, однако тенденция к забрасыванию украинских защитников «пушечным мясом» по-прежнему актуальна.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Гайдая, тактика для кадровых военных и новобранцев российской армии отличается. Модель ведения боевых действий с помощью мобилизованных неизменна – командование ВС РФ пытается их трупами забрасывать позиции ВСУ.

В то же время кадровые военные действуют иначе, пытаясь использовать разные тактики ведения войны, чтобы получить хоть какой-то результата. Например, на Кременском направлении оккупанты идут в наступление буквально через минуту после артиллерийского обстрела.

Бывший глава ОВА отметил, что благодаря продвижению тяжелой техники захватчикам удается очень близко подойти к украинским позициям.

Новая тактика «второй армии мира» состоит в том, чтобы идти несколькими единицами таких боевых машин, в это время пехота пытается продвигаться прямо между танками или БТРами. Также россияне пускают в ход БМПТ «Терминатор».

Ранее Гайдай рассказал, на каких направлениях в Луганской области практически круглосуточно не прекращаются штурмы позиций ВСУ оккупантами.