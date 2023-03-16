Как информирует «НБН», некоторые детали об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Так, согласно обнародованному сообщению, россияне активно продолжают вывозить из порта в Бердянске, что в Запорожской области, награбленное зерно.

Дословно из опубликованного сообщения:

В Запорожской области, а точнее в Бердянске из акватории морского порта осуществляется транспортировка российскими буксирами самоходной баржи, которая загружена зерном.

Напомним, ранее президент Турции Эрдоган предложил использовать «зерновой коридор» не только для аграрной продукции.