Как информирует «НБН», некоторые детали об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Так, согласно обнародованному сообщению, россияне активно продолжают вывозить из порта в Бердянске, что в Запорожской области, награбленное зерно.
Дословно из опубликованного сообщения:
В Запорожской области, а точнее в Бердянске из акватории морского порта осуществляется транспортировка российскими буксирами самоходной баржи, которая загружена зерном.
Напомним, ранее президент Турции Эрдоган предложил использовать «зерновой коридор» не только для аграрной продукции.