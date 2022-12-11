Как информирует «НБН» со ссылкой на государственное информационное агентство «Анадолу» (Турция), Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление о том, что на протяжении четырех месяцев «зерновым коридором» удалось вывезти из Украины более тринадцати миллионов тонн аграрной продукции.

Кроме того, что высказался за то, чтобы начать вывозить этим же путем не только аграрную, но и другую продукцию.

Ранее мы писали о том, что президент Турции Эрдоган сделал заявление о том, что сделка по вывозу зерна, а также обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией демонстрируют возможность завершения войны дипломатическим путем.