О том, что защитники Украины успешно сбивают в основном крылатые разновидности российских ракет, но не имеют необходимых зарубежных комплексов для уничтожения баллистических и прочих вариантов боеприпасов, пишет «НБН», ссылаясь на интервью пресс-секретаря ВС ВСУ полковник Юрия Игната, опубликованное «24 каналом».

В частности, список ракет, уязвимых для наших систем ПВО включает:

«Калибры» (3М14) — крылатый тип ракет, запускаемый с кораблей (оккупанты используют для атак из акватории Черного моря);

Х-101/Х-555/Х-55 — крылатый тип ракет, запускаемый с воздуха (размещаются под крыльями самолетов РФ);

Р-500 (9М728) — крылатый тип ракет, запускаемый с земли, входящий в состав комплекса «Искандер-К» (наземная версия «Калибров»);

Х-59 — управляемый тип авиационных ракет «воздух-земля»,

Х-35 — противокорабельный ракет воздушного/морского/берегового базирования.

Ракеты, которые ПВО/ПРО Украины пока что «приземлить» не могут:

9М723 — баллистический тип ракет «Искандер-М»;

9М79М — ракеты «Точка-У»;

реактивный тип снарядов систем залпового огня;

Х-22 — сверхзвуковой тип крылатых противокорабельных ракет, запускаемый с воздуха и имеющий большую дальность поражения;

Р-800 — крылатый тип ракет берегового базирования «Оникс»;

Х-47 — гиперзвуковой тип аэробалистических ракет «Кинжал»;

Х-31П — авиационный тип противорадиолокационных ракет.

Ранее мы писали, что в Воздушных силах ВСУ указали на приоритетные цели для ракетных атак России.