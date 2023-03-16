О том, что защитники Украины успешно сбивают в основном крылатые разновидности российских ракет, но не имеют необходимых зарубежных комплексов для уничтожения баллистических и прочих вариантов боеприпасов, пишет «НБН», ссылаясь на интервью пресс-секретаря ВС ВСУ полковник Юрия Игната, опубликованное «24 каналом».
В частности, список ракет, уязвимых для наших систем ПВО включает:
- «Калибры» (3М14) — крылатый тип ракет, запускаемый с кораблей (оккупанты используют для атак из акватории Черного моря);
- Х-101/Х-555/Х-55 — крылатый тип ракет, запускаемый с воздуха (размещаются под крыльями самолетов РФ);
- Р-500 (9М728) — крылатый тип ракет, запускаемый с земли, входящий в состав комплекса «Искандер-К» (наземная версия «Калибров»);
- Х-59 — управляемый тип авиационных ракет «воздух-земля»,
- Х-35 — противокорабельный ракет воздушного/морского/берегового базирования.
Ракеты, которые ПВО/ПРО Украины пока что «приземлить» не могут:
- 9М723 — баллистический тип ракет «Искандер-М»;
- 9М79М — ракеты «Точка-У»;
- реактивный тип снарядов систем залпового огня;
- Х-22 — сверхзвуковой тип крылатых противокорабельных ракет, запускаемый с воздуха и имеющий большую дальность поражения;
- Р-800 — крылатый тип ракет берегового базирования «Оникс»;
- Х-47 — гиперзвуковой тип аэробалистических ракет «Кинжал»;
- Х-31П — авиационный тип противорадиолокационных ракет.
Ранее мы писали, что в Воздушных силах ВСУ указали на приоритетные цели для ракетных атак России.