В интервью «Радио Свобода» чиновник заявил, что нынешняя оборона Бахмута имеет ключевое значение. По его словам, важность защиты города от российских оккупантов в очередной раз была подтверждена и президентом, и главнокомандующим ВСУ, и другими представителями военного руководства на заседании Ставки, информирует «НБН».

Секретарь СНБО предположил, что решение об удержании Бахмута кого-то раздражает, возможно некоторые считают, что Киев должен идти на уступки. Однако Данилов напомнил, что Украина не может не защищать свою землю.

Говоря о выводе войск из города, чиновник отметил, что военные могут принять те или иные решения, которые будут вынесены для обсуждения на заседании Ставки, после чего будут предприняты те или иные действия.

Как напомнил секретарь СНБО, также важно, что путинские оккупационные войска ежедневно несут большие потери на Бахмутском направлении, трупами «освободителей» усыпана вся территория вокруг города.

Напомним, в ISW рассказали, хватит ли российским оккупантам только сил ЧВК «Вагнер» для захвата Бахмута.