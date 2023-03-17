В частности, как пишет «НБН», в сообщении Луганской областной военной администрации говорится, что такой населенный пункт, как Попасная, больше не существует для оккупантов. Захватчики уже официально не учитывают этот населенный пункт. Его нет среди городских и муниципальных округов.

И если ранее российские захватчики говорили только о нецелесообразности восстановления города Попасная, который был ими же и разрушен, то уже на днях они закрепили свое решение на законодательном уровне.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как захватчики РФ вынуждают жителей оккупированного Токмака, что в Запорожской области, получать российские паспорта.