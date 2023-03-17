Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Дословно из обнародованного сообщения:

Так называемая российская оккупационная власть в Токмаке (Запорожская область) вместе с работниками ФСБ России угрожают украинцам, местным гражданам, которые отказались от получения паспортов граждан РФ, вывозом из детей в восточные регионы РФ. А самих родителей при этом угрожают вывезти в Васильевку, что в Запорожской области.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что россияне продолжают вывозить награбленное в Украине зерно из порта в Бердянске.