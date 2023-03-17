О том, что в Скадовском районе Херсонской области, оккупанты постоянно отбирают у людей не только легковые автомобили, но и прицепы, скутеры, плавсредства и другие ценные предметы, а также с какой целью россияне мародерят, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра информационного сопротивления».

В частности, враги совершают рейды по населенным пунктам Херсонщины, и забирает движимое имущество, якобы на нужды армии РФ. Впрочем, в большинстве подобных случаев, авто попросту перегоняются и продаются на территории России. Кроме того, во время этих же рейдов, мародеры активно ищут охотничье оружие и прочие ценности, которые тоже «конфисковывают» в свою пользу.

Такие действия врагов в очередной раз свидетельствуют — россияне не уверены в том, что они задержаться на временно оккупированных территориях надолго, и потому разграбляют регион при любой удобной возможности.

Ранее наш информационный портал писал, что оккупанты вынуждают жителей оккупированной Запорожской области получать паспорта РФ.