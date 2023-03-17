О том, что правительство нашей страны позволило законно переводить средства в рамках «меценатских пенсий», и некоторые пожилые украинцы смогут рассчитывать на 70 процентов от такого персонализированного пожертвования, а остаток в 30 процентов пойдет в бюджет ПФУ, и как это можно сделать благотворителям, пишет «НБН», ссылаясь на портал Пенсионного фонда Украины.

Чтобы сделать взнос, меценату необходимо:

открыть страницу портала ПФУ;

в правом верхнем углу остановиться на разделе «Благотворительные пожертвования»;

внести нужные данные в определенные графы — если благотворительный взнос совершается в пользу конкретного гражданина, стоит ввести сумму, ФИО получателя, включая его РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

просто указать сумму, если взнос предназначается для всех пенсионеров Украины;

выбрать пункт «Оплатить», после чего заполнить строку с запросом о банковской карте отправителя.

Отметим, что эти средства выплатят выбранному пенсионеру в течение месяца. Однако, для того, чтобы получить эти деньги, гражданин уже должен получать госпенсию и иметь счет в ПФУ.

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