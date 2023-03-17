Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «ЦензорНЕТ«.

В источнике сообщается о том, что по данным одного из представителей правоохранительных органов СБУ, совместно с БЭБ проводят обыски в «облгазах», которые принадлежат украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

Известно, что на данный момент спецслужбы работают в Киеве, Львове, Ровному, Виннице, Ивано-Франковске, Харькове, а также в Закарпатье.

Также отмечается, что спецслужбы расследуют незаконный вывод финансовых средств из компаний Фирташа, общий ущерб составил почти один миллиард гривен.

Напомним, что временем ранее в СБУ озвучили подробности, касательно медсестры, которая «сливала» позиции украинских военных под Бахмутом.