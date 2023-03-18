Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на пресс-центр СБУ.

В пресс-центре сообщили, что буквально за одну ночь специалисты Центра спецопераций «А» смогли уничтожить 11 единиц техники российской армии на Донецком направлении. Среди вражеской техники было 10 танков, а также один бронетранспортер.

Также в пресс-центре Службы безопасности Украины было опубликовано видео спецоперации.

Напомним, что временем ранее сотрудники Службы безопасности Украины смогли задержать медсестру теробороны, которая сливала позиции украинских военных.