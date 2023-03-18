Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на социальные сети Игоря Стрелкова.

В своих социальных сетях преступник Игорь Стрелков (Гиркин) заявил о том, что действия российской армии в городе Бахмут обречены на стратегическое поражение. Стрелков считает, что тактически у армии РФ всё ещё есть шансы, но стратегически — это поражение.

Также Игорь Стрелков похвалил действия Вооружённых сил Украины в Бахмуте и заявил, что украинская армия смогла построить очень хорошую оборону вокруг города.

Кроме того, Гиркин отметил, что единственное что остаётся российским военным — это пытаться продавливать оборону ВСУ.

Напомним, что временем ранее британская разведка сообщила о том, в какой части Бахмута удалось закрепиться оккупантам.