Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на социальные сети Игоря Стрелкова.
В своих социальных сетях преступник Игорь Стрелков (Гиркин) заявил о том, что действия российской армии в городе Бахмут обречены на стратегическое поражение. Стрелков считает, что тактически у армии РФ всё ещё есть шансы, но стратегически — это поражение.
Также Игорь Стрелков похвалил действия Вооружённых сил Украины в Бахмуте и заявил, что украинская армия смогла построить очень хорошую оборону вокруг города.
Кроме того, Гиркин отметил, что единственное что остаётся российским военным — это пытаться продавливать оборону ВСУ.
Напомним, что временем ранее британская разведка сообщила о том, в какой части Бахмута удалось закрепиться оккупантам.